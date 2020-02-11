Смартфоны Xiaomi с MIUI 11 получили функцию «радара» коронавируса

Xiaomi еще в начале распространения опасного коранавируса объявила, что запустит на смартфонах Xiaomi и Redmi радар, на котором можно будет отслеживать распространение пневмонии.

Функция доступна на MIUI 11, а под управлением этой оболочки работает большинство смартфонов китайского производителя.

Новая система получила название Radar of Outbreak, и через нее пользователь может узнать актуальную информацию о распространении коронавируса.

Еще система предупредит, если пользователь находится рядом с опасной зоной, где было зафиксировано большое количество заболевших новой пневмонией, от которой пока нет лекарств.

Данные в Radar of Outbreak приходят от официальных источников, поэтому вся информация является актуальной.