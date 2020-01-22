Смартфоны Xiaomi предупредят пользователей об угрозе заражения коронавирусом

Xiaomi расширяет функционал своих смартфонов. В прошлом году она в устройства добавила функцию предупреждения пользователей о землетрясениях, а теперь компания будет оповещать о распространении инфекций.

В частности, речь идет об опасном коронавирусе 2019-nCoV, который уже распространился за территорию КНР.

Смартфоны Xiaomi будут информировать пользователей о вирусе в режиме реального времени, а для запроса о вирусе нужно будет голосовому помощнику сделать запрос — эпидемия пневмонии в реальном времени или выбрать соответствующий значок на отдельном меню вызываемом свайпом вправо на рабочем столе.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV впервые зафиксировали в Китае, но он уже добрался до Южной Кореи, США, Японии и Австралии.