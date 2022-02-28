Смартфоны Xiaomi получат аналог беспроводной зарядки iPhone

Смартфон Nubia Z40 Pro оказался первым устройством на рынке, который получил беспроводную магнитную зарядку вроде той, что используется в iPhone.

Но этот смартфон окажется не единственным Android-аппаратом с такой зарядкой, так как подобную технологию готовит и Xiaomi. То есть смартфоны Xiaomi тоже получат аналог беспроводной зарядки iPhone, в конструкции которой есть 17 магнитов, способных выдержать массу четырех смартфонов (800 граммов).

Магниты тонкие и образуют замкнутое кольцо. В компании отмечают, что такая зарядка будет лучше обычной. Она меньше нагревается, более легкая и удобная. Презентация новой зарядки состоится на следующей неделе, а первые смартфоны с ней появятся уже до конца года.