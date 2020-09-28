Смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro рассекречены накануне анонса

Уже через два дня китайская компания Xiaomi проведет официальную презентацию новых смартфонов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, однако незадолго до дебюта их характеристики оказались полностью рассекречены.

Подробности о смартфонах были рассекречены благодаря пресс-рендерам, которые оказались в Сети. На них раскрывается и дизайн аппаратов.

Итак, младшая версия будет оснащена 6,67-дюймовым экраном LCD, разрешение которого составит FHD +, а частота обновления будет 144 Гц. Также в смартфоне будет Gorilla Glass 5 и тройная основная камера. В последней окажутся датчики на 64, 13 и 5 Мп.

Селфи-камера будет иметь разрешение 20 Мп. Работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения, который дополнят 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу ответит батарея на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. Габариты смартфона следующие: 165,1×76,4×9,33 мм, вес – 218 граммов.

На рынке он будет представлен в серебристом и черном цвете. Старшая модель будет иметь почти такие же характеристики, но вместо 64 Мп датчика в основной камере будет 108 Мп модуль.

Еще в Mi 10T Pro помимо версии 8/128 ГБ предложат конфигурацию 8/256 ГБ. Его цветовая гамма будет представлена черным, серебристым и синим вариантами.

Стоимость младшей версии составит около 550 евро, а старшая получит минимальный ценник 640 евро. Их официальная премьера состоится 30 сентября.