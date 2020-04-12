Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить защиту IP68

По крайней мере такую возможность рассматривают в китайской компании, о чем стало известно из переписки представителя брендов Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibong).

Он интересовался у поклонников, как они относятся к появлению в смартфонах Xiaomi и Redmi защиты воды.

В той же беседе было упомянуто, что защиту IP68 не особо востребована в смартфонах, с чем пользователи сети не согласились.

Также многие поклонники заявили, что хотели бы иметь в своих устройствах защиту по стандарту IP68.

На это Лу Вейбинг ответил тем, что пообещал рассмотреть возможность реализации защиты в будущих моделях смартфонов.