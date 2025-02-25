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Смартфоны Vivo X200 Ultra и X200s выйдут в трёх цветах

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Ожидается, что Vivo X200 Ultra станет флагманским Android-смартфоном с передовыми камерами Zeiss, который выйдет в 2025 году.

У него будет больше вариантов цветов задней панели по сравнению с предыдущей моделью. Также планируется выход менее дорогого X200s с обновлённым дизайном.

X200 Ultra будет конкурировать с Xiaomi 15 Ultra и предложит новые возможности для мобильной фотографии. Внешний вид устройства, вероятно, останется похожим на X100 Ultra, с характерным круглым модулем камеры.

X200 Ultra добавит разнообразия, предлагая красный цвет для модели X Fold2, помимо стандартных чёрного и белого. X200s, основанный на Dimensity 9400 Plus, может появиться в чёрном, белом и новом фиолетовом варианте.

Ожидается, что обе модели будут представлены одновременно в апреле 2025 года и будут иметь более ёмкие аккумуляторы, хотя у X200s экран может быть плоским, в то время как у X200 Ultra — нет.

 

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