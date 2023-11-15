Смартфоны Vivo X100 уже невозможно купить в Китае

Компания Vivo сообщила о значительном успехе продаж своих флагманских смартфонов Vivo X100 и Vivo X100 Pro. Они стали весьма популярными, и продажи превысили показатели предыдущих моделей Vivo X90 и Vivo X90 Pro на 740%. Из-за этого ажиотажа в Китае сейчас невозможно купить новые модели.

Базовая модель Vivo X100 оценивается в 550 долларов и оснащена мощной Android-платформой MediaTek Dimensity 9300.

Новые функции и возможности привлекли множество покупателей, что привело к высокому спросу на модели Vivo X100 и Vivo X100 Pro.