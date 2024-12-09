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Смартфоны стоимостью 100-399 долларов занимают 54% мирового рынка

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Исследовательская компания Counterpoint Research опубликовала отчёт о мировых поставках смартфонов за третий квартал 2024 года, в ходе которого было отгружено 307 миллионов устройств. Это соответствует 2% росту по сравнению с прошлым годом.

Среди крупнейших производителей Samsung занимает первое место с долей 19%, за ней следуют Apple с 16%, Xiaomi с 14%, OPPO с 9% и vivo, также с 9%.

Vivo продемонстрировала наибольший рост поставок среди пятёрки — 10%. Apple, в свою очередь, установила рекорды по объёмам поставок, выручке и средней цене.

Согласно распределению по стоимости, 54% отгруженных смартфонов стоит от 100 до 399 долларов.

Бюджетные модели, стоимостью до 100 долларов, занимают второе место, а смартфоны в ценовом диапазоне 400–799 долларов и выше 800 долларов имеют равные доли по 15%.

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