Смартфоны серий Xiaomi Mi 10 и Mi 11 обновятся до HyperOS уже в этом месяце

Обновление HyperOS для смартфонов серий Mi 10 и Mi 11 ожидается в середине апреля, о чем сообщили инсайдеры.

Также сообщается, что Redmi K50 Gaming Edition уже проходит внутреннее тестирование с версией HyperOS 1.0.2.0.

HyperOS — это новая мобильная операционная система Xiaomi, которая объединяет Android Open Source Project (AOSP) с собственной разработкой VelaOS от Xiaomi.

Она была выпущена в декабре 2023 года и представляет собой переписанную базовую архитектуру. HyperOS объединяет различные линейки продуктов Xiaomi, такие, как MIUI, Vela, Mina и автомобильную ОС, под одной системой.

Внедрение HyperOS происходит поэтапно на разных устройствах Xiaomi. Если в рамках первого этапа в список включили мало моделей, то вторая волна охватывает большое количество продуктов компании,