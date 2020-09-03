Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.

One UI 2.5 привносит некоторые важные функции в серию Galaxy S10, при этом функциональность DeX является одной из основных. Это позволяет пользователям отображать экран своего телефона на интеллектуальном телевизоре без использования кабеля HDMI. В режиме Single Take есть аккуратное улучшение, которое позволяет одновременно снимать до 14 видов фотографий и видео (10 фотографий и 4 видео), чтобы вы могли получить все из определенной сцены. Пользователи Galaxy S10 теперь смогут устанавливать индивидуальное время съемки в диапазоне от пяти до 15 секунд.

Также был улучшен режим Pro Video, теперь есть более простой способ поделиться учетными данными Wi-Fi с другими устройствами Galaxy, а также добавлена ​​возможность поиска видео YouTube в приложении клавиатуры. Жесты навигации Android 10 теперь поддерживаются в сторонних средствах запуска приложений. Согласно SamMobile, обновление уже запускается в Германии для устройств Galaxy S10, S10e и S10 + и поставляется с патчем безопасности Android от сентября 2020 года в пакете размером 963,49 МБ. Другие европейские страны, вероятно, получат обновление в ближайшие дни.