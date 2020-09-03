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Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

03.09.2020 12:53

В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

One UI 2.5 привносит некоторые важные функции в серию Galaxy S10, при этом функциональность DeX является одной из основных. Это позволяет пользователям отображать экран своего телефона на интеллектуальном телевизоре без использования кабеля HDMI. В режиме Single Take есть аккуратное улучшение, которое позволяет одновременно снимать до 14 видов фотографий и видео (10 фотографий и 4 видео), чтобы вы могли получить все из определенной сцены. Пользователи Galaxy S10 теперь смогут устанавливать индивидуальное время съемки в диапазоне от пяти до 15 секунд.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

Также был улучшен режим Pro Video, теперь есть более простой способ поделиться учетными данными Wi-Fi с другими устройствами Galaxy, а также добавлена ​​возможность поиска видео YouTube в приложении клавиатуры. Жесты навигации Android 10 теперь поддерживаются в сторонних средствах запуска приложений. Согласно SamMobile, обновление уже запускается в Германии для устройств Galaxy S10, S10e и S10 + и поставляется с патчем безопасности Android от сентября 2020 года в пакете размером 963,49 МБ. Другие европейские страны, вероятно, получат обновление в ближайшие дни.

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