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Смартфоны серии Pixel от компании Google получат спутниковую связь

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Спутниковая связь продолжает завоевывать популярность среди пользователей смартфонов. В последнее время она стала доступна на iPhone и флагманских устройствах Android, таких, как Xiaomi 14 Ultra и OPPO Find X7 Ultra.

И теперь компания Google присоединяется к этой тенденции, предлагая функцию спутниковой связи на своих устройствах Pixel. Новая опция, названная «Спутниковый SOS», появилась в разделе «Безопасность» на устройствах Pixel после последнего обновления.

Пока эта функция находится в стадии разработки и еще не активирована, но уже известно, что она позволит пользователям отправлять SMS-сообщения экстренным службам и делиться своим местоположением даже в случае отсутствия сотовой сети. Для осуществления вызовов и отправки сообщений будет использоваться популярное приложение Google Maps. Кроме того, функция будет автоматически передавать контактные данные пользователя из его Google-аккаунта.

На странице с настройками «Спутникового SOS» представлены подробные объяснения работы функции, а также демонстрационные ролики, но пока они недоступны для просмотра. К сожалению, точные сроки запуска функции пока не сообщаются.

Источник: 91mobiles

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