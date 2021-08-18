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Смартфоны серии Google Pixel 6 будут поставляться без зарядного устройства в комплекте

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Ведущие бренды смартфонов удаляют зарядное устройство из розничной коробки своих флагманских или премиальных смартфонов, и теперь к ним присоединяется Google. Гигант поисковой системы заявил, что Google Pixel 5a будет последним телефоном от бренда, который будет включать в себя зарядное устройство.

Это означает, что грядущие смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые будут выпущены этой осенью, будут поставляться без зарядного устройства в комплекте. Google говорит, что у большинства клиентов уже есть дома USB-C, поэтому нет необходимости включать его.

Смартфоны серии Google Pixel 6 будут поставляться без зарядного устройства в комплекте

Причина, по которой Google не включает зарядное устройство в комплект, та же, что и Apple и Samsung. Несмотря на это, вероятно, что рентабельность сыграла важную роль в этом решении.

После того, как Apple и Samsung сделали шаг, Xiaomi также сделала то же самое, но предложила другую версию смартфона с зарядным устройством в комплекте по той же цене. С тех пор компания предлагает «бесплатное» зарядное устройство для своих телефонов.

Ни один из других китайских производителей смартфонов не последовал его примеру, и, учитывая популярность таких брендов на развивающихся рынках, это могло сыграть им на руку.

Источник — Astera.

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