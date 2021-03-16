Смартфоны Samsung возглавили рейтинг самых подделываемых смартфонов

Специалисты AnTuTu подготовили и опубликовали рейтинг смартфонов, которые подделывают чаще всего.

Лидером в списке по-прежнему остается компания Samsung. Смартфоны Samsung снова возглавили рейтинг самых подделываемых смартфонов, причем особой популярностью стали пользоваться модели с 5G.

В подделках обычно нет заявленной поддержки, а созданы они на базе процессоров MeidiaTek Helio P23, MT6735, MT6737 и др.

В таких устройствах хоть и отображается 5G при загрузке, но по факту никакой поддержки сетей пятого поколения в них нет.

На втором месте в списке оказались устройства Apple, а на третьей строчке расположились смартфоны Huawei. Четвертое и пятое место оказалось за моделями от Xiaomi и Honor.