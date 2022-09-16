Смартфоны Samsung серии Galaxy S могут быть без физических кнопок

Samsung остается ведущим мировым производителем смартфонов, а устройства серии Galaxy S остаются одним из самых премиальных предложений бренда. Но прошло много времени с тех пор, как мы видели какие-либо серьезные изменения дизайна в линейке Galaxy S-серии.

Теперь похоже, что южнокорейский гигант планирует совершить прыжок веры и натянуть Apple на своих клиентов, удалив важную функцию смартфона. Согласно последнему отчету, смартфоны серии Galaxy S могут поставляться без каких-либо физических кнопок.

В отчете утверждается, что смартфон Samsung серии Galaxy S без каких-либо физических кнопок может быть запущен уже в 2025 году, а это означает, что серия Galaxy S25 может стать первой с таким серьезным изменением.

Еще неизвестно, как компания планирует добавить функциональные возможности клавиш регулировки громкости и кнопки питания. Также должна быть возможность принудительно выключить или перезагрузить телефон, если это необходимо. Если Samsung планирует убрать физические кнопки, она, должно быть, подумала об этом и, возможно, уже имеет решения для них.

В недавнем прошлом Apple удалила клавишу Escape с клавиатуры, когда представила сенсорную панель на ноутбуке. Тем не менее, компания в конечном итоге уступила после серьезной негативной реакции и повторно представила физическую кнопку Escape.

HTC тоже пыталась сделать что-то подобное, но компания не убрала полностью физические кнопки. Для HTC U12+ кнопки на устройстве не были механическими; однако отзывы пользователей были не очень хорошими, и это была одна из худших частей телефона.