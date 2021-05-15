Смартфоны Samsung получат уникальные дисплеи с плотностью 1 000 пикселей на дюйм

Плотность пикселей на дюйм (ppi) является важным показателем в экранах.

По утверждению многих, человеческий глаз не распознает пиксели уже при 450 ppi, но в Samsung уверены, что такой показатель не является пределом и есть смысл увеличивать показатель плотности точек на экране.

В 2024 году корейский производитель намерен начать выпускать AMOLED экраны с плотностью 1000 пикселей на дюйм. Такой высокий показатель планируется получить за счет TFT-подложки.

Источник пишет, что новые дисплеи будут намного быстрее чем существующие, к тому же он будет недорогим в производстве и экономичным в сравнении с существующими экранами.

Где начнут использовать новые экраны пока неизвестно, а предположительно первыми их получит VR-шлем от Samsung.