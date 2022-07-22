Российские сотовые операторы рассказали, какие смартфоны пользовались наибольшим спросом в первом полугодии.

Как пишут «Известия», ссылаясь на информацию от «Мегафона», смартфоны Samsung оказались популярнее Apple в РФ за первое полугодие 2022 года. То есть Samsung на рынке являются самыми продаваемыми. По данным «Мегафона», они в общих продажах заняли 28,1% доли, что соответствует результатам прошлого года.

На втором месте находятся устройства китайской Xiaomi с долей 23,2%, а в тройке расположилась Apple, сместив Huawei.

Пятой стала realme. А вот среди моделей самым популярным является iPhone 11, который также является лидером среди клиентов МТС и Yota.