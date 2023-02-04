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Смартфоны Samsung Galaxy S23 появятся на российском рынке по цене от 75 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 67 Опубликовано

DNS озвучил цены на смартфоны серии Galaxy S23, при этом ретейлер пока не сообщил, когда смартфоны поступят в продажу.

Samsung Galaxy S23 в базовой версии можно будет купить по цене 74 999 рублей за версию с 128 ГБ памяти. Доплатив 5000 рублей можно будет выбрать Galaxy S23 с 256 ГБ памяти.

Версия Galaxy S23+ будет предлагаться за 87 999 рублей и 97 999 рублей с 256 и 512 ГБ памяти.

Galaxy S23 Ultra оценивается уже от 109 999 рублей за версию на 254 ГБ. S23 Ultra 512 ГБ и S23 Ultra 1 ТБ в DNS будут стоить 119 999 рублей и 134 999 рублей соответственно.

Все эти смартфоны в РФ будут поставляться по программе параллельного импорта.

Samsung Samsung Galaxy S23
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