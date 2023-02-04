Смартфоны Samsung Galaxy S23 появятся на российском рынке по цене от 75 тысяч рублей

DNS озвучил цены на смартфоны серии Galaxy S23, при этом ретейлер пока не сообщил, когда смартфоны поступят в продажу.

Samsung Galaxy S23 в базовой версии можно будет купить по цене 74 999 рублей за версию с 128 ГБ памяти. Доплатив 5000 рублей можно будет выбрать Galaxy S23 с 256 ГБ памяти.

Версия Galaxy S23+ будет предлагаться за 87 999 рублей и 97 999 рублей с 256 и 512 ГБ памяти.

Galaxy S23 Ultra оценивается уже от 109 999 рублей за версию на 254 ГБ. S23 Ultra 512 ГБ и S23 Ultra 1 ТБ в DNS будут стоить 119 999 рублей и 134 999 рублей соответственно.

Все эти смартфоны в РФ будут поставляться по программе параллельного импорта.