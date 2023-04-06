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Samsung Galaxy S23 подешевели почти на 50% спустя всего два месяца после релиза

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Такие данные привела аналитическая фирма SellCell, отметив, что сильнее всего подешевела версия с 256 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy S23 вышли на рынок в феврале и уже на вторичном рынке они потеряли 43% от первоначальной стоимости.

Упала в цене базовая версия Galaxy S23 на 256 ГБ, которая стала дешевле на 44,1% на вторичном рынке и обходится в 860 долларов на первичном рынке.

Конфигурация Galaxy S23 Plus на 512 ГБ подешевела на 41,6%, а Galaxy S23 Ultra на 1 ТБ подешевел на 52,7% на вторичном рынке.

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