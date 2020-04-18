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Смартфоны Samsung Galaxy Note10 Lite получили прошивку с One UI 2.1

18.04.2020 13:32

Samsung начала распространять обновления для своего нового смартфона Galaxy Note10 Lite, и для этого смартфона уже доступна прошивка с интерфейсом One UI 2.1.

В целом корейский производитель старается вовремя обновлять свои смартфоны, причем порой разработчики раньше запланированного выпускают обновление.

Сейчас жители Испании и Объединенных Арабских Эмиратов на смартфоны Galaxy Note10 Lite начали получать крупное обновление с фирменной оболочкой One UI 2.1.

В нем также содержится апрельский патч безопасности операционной системы Android.

Позже прошивку для Galaxy Note10 Lite начнут распространять во всем мире.

После обновления Galaxy Note10 Lite получит ряд функций, которые ранее были доступны только на флагманских смартфонах.

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