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Смартфоны Realme P3 Pro и P3x будут представлены 19 марта

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В прошлом месяце Realme представила модели P3 Pro и P3x, а на прошлой неделе компания начала намекать на запуск P3 Ultra. Сегодня стало известно, что оба устройства будут представлены 19 марта.

Смартфоны Realme P3 Pro и P3x будут представлены 19 марта

Realme P3 Ultra обещает стать самым мощным в серии, став первым в мире смартфоном с чипсетом Dimensity 8350 Ultra, который набрал 1,45 миллиона баллов в AnTuTu.

Он будет оснащен оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 3.1, что делает его идеальным для игр с частотой дискретизации касаний 2500 Гц и 90 кадрами в секунду. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и запись видео в формате 4K.

Смартфоны Realme P3 Pro и P3x будут представлены 19 марта

Стандартная версия Realme P3 будет иметь AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Она будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 4 и также оснащена 6000 мАч аккумулятором, с быстрой зарядкой на 45 Вт. Ожидается, что P3 будет иметь степень защиты IP69 и надежную систему охлаждения.

Слухи указывают на то, что P3 может стать переименованной версией Realme Neo 7x 5G. Цены на P3 Ultra предполагаются ниже 30 000 рупий, а на P3 — около 20 000 рупий.

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