Смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro появятся в России

Realme готовится к выходу на российский рынок смартфонов Realme 6 и 6 Pro. Эти смартфоны китайский производитель представил в марте, и на данный момент это самые доступные смартфоны с 90 Гц экраном.

Подробностей про российские Realme 6 пока не раскрывают, как и цены на смартфоны. На глобальном рынке Realme 6 стоит 175 долларов, а старшая версия оценивается в 230 долларов.

Напомним, Realme 6 получил 6,55-дюймовый экран с разрешением Full HD+. В верхней части смартфона есть отверстие под фронтальную камеру.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G90T, оперативной памяти устанавливается от 4 до 8 ГБ, постоянной памяти — 64 или 128 ГБ.

Realme 6 Pro уже с 6,6-дюймовым дисплеем и двойной селфи камерой, и в основе старшей версии лежит процессор Snapdragon 720G, а оперативной памяти от 6 ГБ.