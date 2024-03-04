Главная » Новости

Смартфоны Realme 12 Pro+ 5G и Realme 12 Pro 5G уже доступны для покупки на AliExpress

Автор На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

На прошлой неделе компания Realme провела презентацию своих новых моделей смартфонов — Realme 12 Pro+ 5G и Realme 12 Pro 5G. И уже на следующий день после презентации эти устройства стали доступны для покупки на AliExpress.

Realme 12 Pro+ 5G предлагается по цене 29 500 рублей в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. А Realme 12 Pro 5G оценивается в 27 000 рублей за модификацию с такими же характеристиками памяти.

Realme 12 Pro+ 5G оснащен 6,7-дюймовым изогнутым экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. В Основе новинки лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Realme 12 Pro 5G, получил заднюю панель из экокожи, изогнутый AMOLED экран, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP65. Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, аккумулятором емкостью 5000 мАч и новым интерфейсом Realme UI 5.0, основанном на Android 14. Основная камера Realme 12 Pro 5G имеет разрешение 50 МП, а фронтальная камера — 16 МП.

Realme Realme 12 Pro+ 5G
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.