Смартфоны Realme 12 Pro+ 5G и Realme 12 Pro 5G уже доступны для покупки на AliExpress

На прошлой неделе компания Realme провела презентацию своих новых моделей смартфонов — Realme 12 Pro+ 5G и Realme 12 Pro 5G. И уже на следующий день после презентации эти устройства стали доступны для покупки на AliExpress.

Realme 12 Pro+ 5G предлагается по цене 29 500 рублей в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. А Realme 12 Pro 5G оценивается в 27 000 рублей за модификацию с такими же характеристиками памяти.

Realme 12 Pro+ 5G оснащен 6,7-дюймовым изогнутым экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. В Основе новинки лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Realme 12 Pro 5G, получил заднюю панель из экокожи, изогнутый AMOLED экран, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP65. Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, аккумулятором емкостью 5000 мАч и новым интерфейсом Realme UI 5.0, основанном на Android 14. Основная камера Realme 12 Pro 5G имеет разрешение 50 МП, а фронтальная камера — 16 МП.