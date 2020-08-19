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Смартфоны под брендом BlackBerry возродят в 2021 году

19.08.2020 20:52

Владельцем прав на бренд ранее была китайская TCL, которая порядка двух лет выпускала смартфоны под маркой BlackBerry.
Но в начале этого года стало известно, что бренд смартфонов покидает рынок, а последней его моделью была модель KEY2 LE, выпущенная два года назад.

Однако, как стало известно, смартфоны под брендом BlackBerry снова появятся в продаже.

По предварительным данным, это произойдет в следующем году, при этом права на использование торговой марки будут принадлежать другим компаниям.

Если верить источникам, то владельцами прав на BlackBerry станут Onward Mobility и FIH Mobile Limited.

Они планируют выпустить целую линейку смартфонов, работающих под управлением Android. Есть данные, что первая модель будет оснащена QWERTY-клавиатурой и получит поддержку сетей пятого поколения.

Не исключено, что в ее основе расположится платформа от Qualcomm. Других подробностей о проекте пока не раскрывают.

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