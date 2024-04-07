Смартфоны POCO X6 Pro и POCO M6 Pro временно подешевели в России

Бренд POCO объявил о значительном снижении стоимости своего фирменного смартфона POCO X6 Pro 5G. Это устройство, оснащенное мощным флагманским чипом, тройной камерой высокого разрешения и быстрой турбозарядкой мощностью 67 Вт, теперь доступно по цене всего 34 354 рублей ($370) на платформе AliExpress.

Это предложение является частью весенней распродажи на AliExpress, которая продлится с 4 по 10 апреля. Указанная цена актуальна только на протяжении этого периода, а количество доступных устройств ограничено.

Кроме того, в рамках этой акции POCO также снижает цену на свой популярный смартфон M6 Pro. Это устройство отличается быстрым Flow AMOLED-экраном, большим объемом памяти и отличными фотографическими возможностями благодаря тройной камере с 64-мегапиксельным основным датчиком и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

В период акции, с 4 по 10 апреля, POCO M6 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти доступен по цене всего 15 240 рублей ($165) при использовании специальных купонов магазина.

Источник: 4pda.