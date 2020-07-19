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Смартфоны от Xiaomi вернутся к «классическому» ценнику

19.07.2020 17:35

Китайская компания намерена вернутся к созданию флагманских смартфонов по привлекательной цене, как это было до выхода Xaiomi Mi 9.
Ранее флагманы компании выпускали по цене 1 999 юаней или 285 долларов, но Xaiomi Mi 9 вышел за 2 999 юаней, и после его выхода производитель заявил, что больше не будет выпускать доступные аппараты с достойными характеристиками.

Было сказано, что в связи с использованием новых технологий каждый следующий флагман будет иметь более высокую стоимость.

То есть Xaiomi должна была выпускать флагманские модели, тогда как под брендом Redmi планировалось предлагать бюджетные и среднебюджетные аппараты.

Однако, похоже в компании не довольны продажами своих смартфонов, если они решились снова вернутся к выпуску флагманов по классической цене 1 999 юаней.

Xiaomi скоро выпустит устройство с экраном 2К и частотой обновления 120 Гц. Более того, эта новинка должна получить процессор Snapdragon 865, батарею 5 000 мАч и 100-ватную зарядку.

Когда выйдет такой аппарат и сколько на самом деле он будет стоить, пока не известно.

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