Смартфоны от Ростеха получат новый предустановленный магазин приложений Nashstore

Магазин приложений Nashstore был запущен после введения санкций и удаления из Google Play большего количества ПО российских разработчиков.

Также в РФ работает магазин приложений Rustore, но разработчики смартфонов Ayya решили на аппараты устанавливать Nashstore.

В пресс-службе Nashstore написали, что российский магазин приложений будет предустанавливаться на отечественные смартфоны Ayya производства «Смартэкосистемы» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех).

Напомним, Nashstore был запущен 16 мая 2022 года.