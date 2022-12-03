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Смартфоны от Ростеха получат новый предустановленный магазин приложений Nashstore

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Магазин приложений Nashstore был запущен после введения санкций и удаления из Google Play большего количества ПО российских разработчиков.

Также в РФ работает магазин приложений Rustore, но разработчики смартфонов Ayya решили на аппараты устанавливать Nashstore.

В пресс-службе Nashstore написали, что российский магазин приложений будет предустанавливаться на отечественные смартфоны Ayya производства «Смартэкосистемы» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех).

Напомним, Nashstore был запущен 16 мая 2022 года.

NashStore
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