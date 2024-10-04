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Смартфоны OnePlus снова оказались под запретом в Германии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания OnePlus и её материнская компания Oppo ранее сталкивались с длительным патентным спором с Nokia, из-за чего их устройства были запрещены к продаже в Германии.

Позже они смогли вернуться на рынок, но теперь OnePlus вновь столкнулась с проблемами. На этот раз причиной стали патенты компании InterDigital, которая владеет правами на важные технологии 5G и другие мобильные стандарты.

В результате онлайн-магазин OnePlus в Германии приостановил продажи смартфонов, хотя другие продукты компании всё ещё можно купить. Неизвестно, когда OnePlus сможет снова начать продажу своих телефонов в этой стране.

Чтобы прояснить ситуацию, OnePlus выпустила официальное заявление, в котором подчеркивает важность прав интеллектуальной собственности и справедливого доступа к патентам.

Компания заявила, что продолжит переговоры с InterDigital и надеется решить вопрос мирным путём. OnePlus также подтвердили, что их обязательства в Европе остаются прежними, и они будут продолжать предоставлять качественные продукты и услуги своим пользователям.

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