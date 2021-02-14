Смартфоны Nokia начали получать новую операционную систему Android 11 в РФ

HMD Global планировала выпустить обновление еще в прошлом году, но его начали распространять только сейчас.

В России начали распространять Android 11 для Nokia 8.3 5G, а это первый в РФ смартфон компании, который получил актуальную версию мобильной операционной системы.

В дальнейшем HMD Global ОС Android 11 выпустит для Nokia 8.1, Nokia 5.3 и Nokia 2.2.

Все эти смартфоны должны были получить новую версию Android еще в конце прошлого года, но тестирование актуальной версии «Андроида» для смартфонов проводилось дольше, чем планировалось.

Android 11 на Nokia 8.3 5G принес много новых новшеств, среди которых возможность управлять музыкой из «шторки», давать приложениям одноразовые разрешения и отменять их в любой момент, а также просыпаться под любимые мелодии.