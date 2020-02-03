Смартфоны назвали возможными переносчиками коронавируса

Смартфоны неоднократно называли самыми «грязными» предметами человека, ведь на экране смартфона за день скапливается огромное количество разных бактерий.

Сейчас смартфоны СМИ решили назвать переносчиком коронавируса, при этом сама пневмония передается по воздуху или при тесном контакте с зараженным человеком.

То есть на экран смартфона коронавирус может попасть уже от зараженного человека, если он касался устройства или кашлял и чхал рядом с ним.

Таким образом, опасность заключается в том, что если и вымыть руки, но не продезинфицировать смартфон, то он и станет переносчиком вируса.

Специалисты советуют регулярно дезинфицировать смартфоны, а для этого можно использовать спирт.