Смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60 получат камеру на 108 Мп и АКБ на 6000 мАч

В сети появились новые подробности о смартфонах бренда Moto, которые будут официально представлены 20 апреля в Индии.

Lenovo скоро представит устройства Moto G40 Fusion и Moto G60. В них, если верить инсайдерам, установят 6,82-дюймовые дисплеи с поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц.

В их основе будет процессор Snapdragon 732G, а емкость батареи составит 6 000 мАч.

Что касается камер, то на задней панели в Moto G60 будут датчики на 108, 8 и 2 Мп, тогда как фронтальная камера получит разрешение 32 Мп.

Moto G40 Fusion получит камеру с главным датчиком на 64 Мп, а для селфи предложат модуль на 16 Мп. Больше подробностей станет известно уже через два дня.