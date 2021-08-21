Смартфоны iPhone 13 Pro в новых цветах представили на изображениях

Новые цветовые решения увеличат продажи серии, а также зададут новую тенденцию на рынке смартфонов.

Независимый дизайнер ресурса Letgodigital на основе чертежей, а также информации про новые цветовые решения новых iPhone, создал реалистичные рендерные изображения флагманского смартфона.

На изображениях можно увидеть два новых цвета Sunset Gold и Rose Gold, а также более классические черный и белый.

Напомним, серия iPhone 13 будет представлена в следующем месяце. По слухам, аппараты получат возможность записи видео с размытием заднего фона, улучшенную основную камеру и уменьшенную «челку». Также в устройствах будет процессор Apple A15 Bionic, до 1 ТБ памяти и экраны, работающие с частотой до 120 Гц.