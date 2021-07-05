Специалисты Master Lu опубликовали рейтинг смартфонов с самой плавной работой операционной системы.

Оказалось, то смартфоны Huawei с операционной системой HarmonyOS 2.0 возглавили рейтинг плавности работы Master Lu.

В частности, на первом месте оказался смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, вышедший с HarmonyOS 2.0 в прошлом месяце. Его результат в рейтинге составил 182,68 балла.

На второй строчке с показателем 181,03 балла оказался Huawei Mate40E 4G, который также имеет ОС HarmonyOS 2.0.

В тройке лидеров оказался Honor 50 Pro с интерфейсом Magic UI. Также в Master Lu провели сравнение в работе HarmonyOS 2.0 и iOS 14.4.2, и оказалось, что первая работает значительно лучше, чем ОС от американской компании.