Главная » Новости

Смартфоны Huawei с HarmonyOS 2.0 возглавили рейтинг плавности работы Master Lu

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Специалисты Master Lu опубликовали рейтинг смартфонов с самой плавной работой операционной системы.

Оказалось, то смартфоны Huawei с операционной системой HarmonyOS 2.0 возглавили рейтинг плавности работы Master Lu.

В частности, на первом месте оказался смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G, вышедший с HarmonyOS 2.0 в прошлом месяце. Его результат в рейтинге составил 182,68 балла.

На второй строчке с показателем 181,03 балла оказался Huawei Mate40E 4G, который также имеет ОС HarmonyOS 2.0.

В тройке лидеров оказался Honor 50 Pro с интерфейсом Magic UI. Также в Master Lu провели сравнение в работе HarmonyOS 2.0 и iOS 14.4.2, и оказалось, что первая работает значительно лучше, чем ОС от американской компании.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов