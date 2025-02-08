Смартфоны Huawei Pura 80 Pro и Pro+ получат новые фотовозможности

В интернете начали появляться детали о камерах новых смартфонов Huawei Pura 80 Pro и Pro+, которые ожидаются в мае или июне этого года.

По информации от авторитетного сетевого информатора DigitalChatStation, в Huawei Pura 80 Pro и Pro+ будет использоваться обновлённая основная камера и перископический объектив.

В модели Pro+ ожидается основная камера с разрешением 1 дюйм и перископический датчик на 50 Мп, возможно, от компании OmniVision.

В более простой модели Pro основная камера может иметь разрешение 1/1,3 дюйма и 12 Мп для перископического датчика, аналогично Pura 80 Ultra.

Предыдущие модели Pura 70 Pro и Pro+ оснащены основной камерой на 50 Мп и телеобъективом на 48 Мп.

В новой линейке ожидается улучшение оптики и возможностей съёмки.

Также сообщается, что характеристики камер ещё не окончательные, так как Huawei продолжает тестировать новые технологии для своей флагманской серии.

Компания уже представила объектив Ultra Lighting Periscope для P60 Pro, который улучшает масштабирование и защищает от дрожания.

Некоторые источники отмечают, что новый перископический датчик может значительно улучшить макросъёмку и ночные снимки. Huawei также разрабатывает систему с тремя камерами для Pura 80, планируя внедрить собственные технологии.

Источник: huaweicentral