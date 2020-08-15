Смартфоны Huawei и Honor могут лишиться обновлений системы

Это может произойти на фоне санкций со стороны властей США, которые своим компаниям запрещают сотрудничество с китайской компанией.

Недавно выяснилось, что срок действия лицензии, которая предусматривала поставку Huawei обновлений ПО, закончился.

По этой причине в дальнейшем смартфоны Huawei и Honor могут не получать обновлений, также как и другие устройства компании, в числе которых телекоммуникационное оборудование.

Стоит отметить, что ранее Google в рамках лицензии могла обновлять устройства китайского производителя, которые были выпущены до момента введения санкций.