Специалисты Gfk рассказали, насколько востребованы на российском рынке смартфоны бренда Honor, которые с недавнего времени представлены без сервисов Google.

Согласно данным аналитиков, во втором квартале года смартфоны бренда заняли долю в 25,9% рынка.

При этом устройства с магазином AppGallery, то есть без сервисов Google занимают 8-процентную долю в общих продажах компании.

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.

Если говорить о самых продаваемых смартфонах Honor без сервисов Google, то ими стали Honor 9A и 9S.

Отдельно стоит отметить и данные компании, согласно которым 90% владельцев Honor довольны смартфонами, а треть покупателей и вовсе поставили максимальную оценку удовлетворенности.