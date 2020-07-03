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Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз

03.07.2020 18:47

Специалисты Gfk рассказали, насколько востребованы на российском рынке смартфоны бренда Honor, которые с недавнего времени представлены без сервисов Google.
Согласно данным аналитиков, во втором квартале года смартфоны бренда заняли долю в 25,9% рынка.

При этом устройства с магазином AppGallery, то есть без сервисов Google занимают 8-процентную долю в общих продажах компании.

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.

Если говорить о самых продаваемых смартфонах Honor без сервисов Google, то ими стали Honor 9A и 9S.

Отдельно стоит отметить и данные компании, согласно которым 90% владельцев Honor довольны смартфонами, а треть покупателей и вовсе поставили максимальную оценку удовлетворенности.

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