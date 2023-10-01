Смартфоны Honor 90 в РФ стали на 20% популярнее предшественников

Согласно информации, предоставленной командой «М.Видео-Эльдорадо» и аналитиками, спрос на новую модель оказался на 20% выше, чем на предыдущую флагманскую серию Honor 70.

Самой популярной моделью стала версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти в цвете «Полночный чёрный».

В предзаказе 51% покупок пришлось на конфигурацию 8/256 ГБ, а 49% на «старшую» модель с 12/512 ГБ. В цвете «Изумрудный зелёный» были самыми популярными смартфоны с 256 ГБ памяти, а в устройствах с большей памятью пользовались спросом модели в цвете «Полночный чёрный».

Стоит отметить, что цены на Honor 90 начинаются от 39 999 рублей с учетом скидки в 5000 рублей.

Среди основных характеристик устройства: AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1,5K (2664 × 1200 пикселей) при кадровой частоте 120 Гц, 50-мегапиксельная фронтальная камера, основная камера с разрешением 200 Мп, 12 Мп и 2 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт, поддержка NFC и 5G, а также операционная система Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1.