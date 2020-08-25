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Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выйдут на разных чипах

25.08.2020 20:59

Компания ASUS готовится к запуску своей серии смартфонов ASUS Zenfone 7.

Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выйдут на разных чипах

ASUS Zenfone 7 и ASUS Zenfone 7 Pro представят завтра, 26 августа 2020 года. Тем не менее, приближающаяся дата запуска не остановила утечки и слухи. В Сети появилось новое видео с ASUS Zenfone 7 Pro, которое практически полностью раскрывает подробности нового смартфона.

Лицевая сторона устройства полностью закрыта дисплеем. Сзади ASUS Zenfone 7 Pro есть место для тройной камеры, которая также будет переворачиваться и работать как селфи-камера. Задняя часть устройства имеет градиентную отделку и закруглена по краям. Элементы интерфейса стандартные. Видео также демонстрирует интерфейс камеры ASUS Zenfone 7 Pro и то, как откидную камеру можно использовать в качестве селфи.

Кнопки увеличения и уменьшения громкости находятся на правой стороне устройства, а лоток для SIM-карты — на левой. Внизу ASUS Zenfone 7 Pro освобождает место для порта зарядки USB Type-C и решетки динамика.

Что касается остальных характеристик устройства, ожидается, что ASUS Zenfone 7 будет оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,842 ГГц, в то время как вариант Pro будет работает на процессоре Snapdragon 865+. Камеры на устройствах такие: основная камера на 64 МП, дополнительная камера на 12 МП и еще одна камера на 8 МП.

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