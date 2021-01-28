Смартфоны Apple стали самыми продаваемыми на мировом рынке

Среди огромного количества производителей смартфонов компания Apple считается уникальным производителем, так как у нее собственная операционная система и собственный магазин приложений.

Именно благодаря своему ПО и ОС, а также качеству, Apple является крупнейшим производителем смартфонов на глобальном рынке.

По данным аналитической фирмы IDC, с сентября по декабрь прошлого года американская компания реализовала на глобальном рынке 90,1 млн новых iPhone.

Таким образом, Apple заняла долю 23,4% и стала в отчетный период лидером рынка. Прошлый лидер – Samsung сейчас находится на втором месте с долей 19,1%.

На третьем месте находится Xiaomi с показателем – 11,2%. Четвертую и пятую строчку занимает Oppo и Huawei.

Аналитики отмечают, что рост продаж смартфонов Apple связан с тем, что в 2020 году очень много пользователей решили обновить свои смартфоны.