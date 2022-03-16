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Смартфоны Apple iPhone 14 Pro получат два отверстия в экранах

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Стоит отметить, что эти рендеры не являются официальными, и возможно лицевая сторона смартфона будет выглядеть иначе.

Все ждут, что в iPhone 14 Pro уберут «челку», а на ее место придет вырез, в котором и будет размещена система Face ID.

Накануне источник на основе слухов создал CAD-рендеры со всех сторон. На них можно увидеть, что основное изменение в аппарате произойдет с лицевой стороны.

Вместо «челки» появится два выреза в экране, причем один круглый для фронтальной камеры, а второй овальный для камеры и датчиков системы Face ID

По слухам, вырезы в экране будут только в iPhone 14 Pro, тогда как в младших версиях серии оставят «челку».

 

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