Флагманские смартфоны ZTE — Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro были выпущены в первой половине этого года, и оба они имели дизайн с одним отверстием. Сообщается, что теперь компания готовится выпустить устройство с полноэкранным дизайном.

Сегодня новый отчет, поступивший из Китая через «Станцию ​​цифрового чата» на Weibo, показывает, что доморощенная компания ZTE выпустит новый вариант серии Axon 30 с камерой под дисплеем в конце этого месяца.

В отчете также говорится, что смартфон будет иметь дизайн, который считается лучшей формой полноэкранного дизайна. Однако ничего конкретного о дизайне будущего смартфона не известно.

Компания добавила, что ее команда инженеров провела сложные исследования по эффективному устранению бликов и дифракции от материала. Встроенный тройной перспективный интеллектуальный алгоритм может эффективно устранять неблагоприятное воздействие запотевших поверхностей, обеспечивать яркость и прозрачность изображения и грамотно регулировать экспозицию.

Для цветопередачи и динамического диапазона ее расширенный модуль также может оптимизировать контраст и повысить производительность проактивной визуализации, утверждает компания. Решение ZTE с камерой под экраном постоянно обновлялось, и его возможности постоянно улучшались.

Ожидается, что эта новая версия смартфона серии ZTE Axon 30 с технологией камеры под дисплеем станет официальной в конце этого месяца, и нам придется немного подождать до объявления, чтобы узнать больше о телефоне, включая его дизайн, технические характеристики, варианты памяти и информацию о ценах.

Источник — Astera.