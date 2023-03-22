Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Turbo с процессором Snapdragon 7+ Gen 2 дебютирует 28 марта

Новейший процессор Snapdragon 7+ Gen 2 должен лечь в основу смартфона от компании Redmi.

Китайская компания Redmi назвала дату презентации модели Redmi Note 12 Turbo, публике его покажут 28 марта. По слухам, в основе этот аппарата будет лежать процессор Snapdragon 7+ Gen 2, который был представлен на прошлой неделе.

Анонс нового смартфона сопровождался тизерами, на которых продемонстрировали заднюю панель, где расположена тройная камера. Также на тизере можно увидеть боковую кнопку со встроенным сканером отпечатка пальца.

Redmi Note 12 Turbo получит 6,7-дюймовый OLED экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

Не исключается, что аппарат в самой мощной версии получит 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1.