Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite получит большую батарею

Меню
Поиск

USD/RUB: 78.72 EUR/RUB: 85.96 BTC/USD: 8756.9

27 апреля : пятница

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite получит большую батарею

27.03.2020 18:56

Китайская компания, как сообщают инсайдеры, готовит новую модель смартфона — Xiaomi Mi Note 10 Lite.
Этому аппарату приписывают емкий аккумулятор, как у Mi Note 10, а также производительность ненамного хуже, чем у этой же модели.

В базе FCC появилась новая модель и предполагается, что речь идет как раз о Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Этот аппарат будет оснащен процессором Snapdragon 720G, а емкость аккумулятора составит 5 260 мАч. Диагональ экрана составит 6,47 дюйма.

На задней панели расположится основная камера с датчиками на 64, 8, 8, 5 и 2 Мп. Другие подробности пока не раскрыты.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги