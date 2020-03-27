Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite получит большую батарею

Китайская компания, как сообщают инсайдеры, готовит новую модель смартфона — Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Этому аппарату приписывают емкий аккумулятор, как у Mi Note 10, а также производительность ненамного хуже, чем у этой же модели.

В базе FCC появилась новая модель и предполагается, что речь идет как раз о Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Этот аппарат будет оснащен процессором Snapdragon 720G, а емкость аккумулятора составит 5 260 мАч. Диагональ экрана составит 6,47 дюйма.

На задней панели расположится основная камера с датчиками на 64, 8, 8, 5 и 2 Мп. Другие подробности пока не раскрыты.