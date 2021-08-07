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Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 c 12 Гб ОЗУ и Snapdragon 888 Plus появился в Geekbench

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Xiaomi Mi Mix 4 станет одним из самых интересных смартфонов августа, котором будет установлена подэкранная камера и ряд других передовых технологий.
Сетевые источники уже раскрывали технические характеристики Mi Mix 4, но они никак не подтверждались.

Благодаря синтетическому тесту в бенчмарке Geekbench стало достоверно известно, какой процессор и сколько памяти получит флагманский смартфон Xiaomi.

Как и сообщалось, в Mi Mix 4 установят Snapdragon 888 Plus и 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что будет версия с еще большим объёмом памяти.

По данным инсайдеров, в аппарате также будет реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Презентация Xiaomi Mi Mix 4 должна состоятся 10 августа, и как недавно стало известно, этот смартфон не поступит на глобальный рынок.

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