Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит устаревший процессор Snapdragon 710

Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит устаревший процессор Snapdragon 71027.04.2020 22:30
В 2020 году будет представлен смартфон Mi Max 4, о котором стало известно из данных бенчмарка Geekbench.
В программе для определения производительности смартфона был замечен Xiaomi Mi Max 4.
Этот смартфон основан на базе процессора Snapdragon 710 с LTE модемом Snapdragon X15. Данный чип не поддерживает 5G.
Напомним, восьмиядерный Snapdragon 710 основан на ядре Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель в системе Adreno 616.
В протестированном аппарате было установлено 6 ГБ оперативной памяти, а сам смартфон работал под управлением Android 10.
Когда именно Mi Max 4 будет представлен неизвестно.
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