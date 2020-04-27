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Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит устаревший процессор Snapdragon 710

27.04.2020 22:30

В 2020 году будет представлен смартфон Mi Max 4, о котором стало известно из данных бенчмарка Geekbench.

В программе для определения производительности смартфона был замечен Xiaomi Mi Max 4.

Этот смартфон основан на базе процессора Snapdragon 710 с LTE модемом Snapdragon X15. Данный чип не поддерживает 5G.

Напомним, восьмиядерный Snapdragon 710 основан на ядре Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель в системе Adreno 616.

В протестированном аппарате было установлено 6 ГБ оперативной памяти, а сам смартфон работал под управлением Android 10.

Когда именно Mi Max 4 будет представлен неизвестно.

Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит устаревший процессор Snapdragon 710

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