Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит устаревший процессор Snapdragon 710

В 2020 году будет представлен смартфон Mi Max 4, о котором стало известно из данных бенчмарка Geekbench.

В программе для определения производительности смартфона был замечен Xiaomi Mi Max 4.

Этот смартфон основан на базе процессора Snapdragon 710 с LTE модемом Snapdragon X15. Данный чип не поддерживает 5G.

Напомним, восьмиядерный Snapdragon 710 основан на ядре Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель в системе Adreno 616.

В протестированном аппарате было установлено 6 ГБ оперативной памяти, а сам смартфон работал под управлением Android 10.

Когда именно Mi Max 4 будет представлен неизвестно.