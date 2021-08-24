Смартфон Xiaomi Mi 8 с ОС Windows 11 получил поддержку нескольких новых функций

В прошлом месяце, вскоре после того, как Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11, на смартфон Mi 8 от Xiaomi была установлена ​​операционная система Windows 11. Разработка началась вскоре после того , как некоторые разработчики загрузили новую ОС на смартфон Lumia 950 XL.

Теперь в новом отчете утверждается, что проект по прошивке операционной системы Windows 11 на смартфоне Xiaomi Mi 8 добился значительного прогресса. Видео, связанное с проектом, демонстрирует поддержку графического процессора, управления питанием, Wi-Fi и некоторых других функций, нормально работающих на устройстве.

Microsoft Lumia 950 XL и Xiaomi Mi 8 — не единственные смартфоны, работающие под управлением операционной системы Windows 11. Согласно отчету, несколько устройств на базе Qualcomm Snapdragon 845 SoC успешно работают под управлением последней версии ОС Windows.

В список таких смартфонов входят OnePlus 6, OnePlus 6T, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Pocophone F1, Meizu 16th, Meizu 16th Plus, Hammer Nut R1, Black Shark Phone 1, OPPO Find X, Xiaomi MIX2S, LG G7, Samsung S9 +, Nubia X, Nokia 9 PureView, ASUS ZenFone 5Z и версия с двумя экранами Vivo NEX и другие.

Источник — Astera.