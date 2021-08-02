Смартфон Xiaomi Mi 12 первым получит оперативную память LPDDR5X

Xiaomi старается первой устанавливать в свои смартфоны новейшее «железо» и порой именно на аппаратах этой компании оно и дебютирует.

Ассоциация твердотельных технологий JEDEC несколько дней назад приняла стандарт памяти LPDDR5X.

По слухам, эта оперативная память уже будет установлена в Xiaomi Mi 12. Серия Mi 12 должна быть представлена в начале следующего года.

Помимо новейшей памяти в Xiaomi Mi 12 должен появится и флагманский процессор Snapdragon 898, с которым смартфон также станет первым в мире. Еще сетевой информатор сообщает о появлении в Mi 12 камеры на 200 Мп.

LPDDR5X будет работать на частоте до 8 533 Мбит/с, а это вдвое больше чем у LPDDR4X.