Главная » Новости

Смартфон Xiaomi Mi 12 первым получит оперативную память LPDDR5X

На чтение 1 мин Просмотров 169 Опубликовано

Xiaomi старается первой устанавливать в свои смартфоны новейшее «железо» и порой именно на аппаратах этой компании оно и дебютирует.
Ассоциация твердотельных технологий JEDEC несколько дней назад приняла стандарт памяти LPDDR5X.

По слухам, эта оперативная память уже будет установлена в Xiaomi Mi 12. Серия Mi 12 должна быть представлена в начале следующего года.

Помимо новейшей памяти в Xiaomi Mi 12 должен появится и флагманский процессор Snapdragon 898, с которым смартфон также станет первым в мире. Еще сетевой информатор сообщает о появлении в Mi 12 камеры на 200 Мп.

LPDDR5X будет работать на частоте до 8 533 Мбит/с, а это вдвое больше чем у LPDDR4X.

LPDDR5X Xiaomi Xiaomi Mi 12
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов