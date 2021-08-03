Смартфон Xiaomi Mi 11T получит OLED-экран

Xiaomi уже продает Mi 11 Lite 4G и Mi 11 Lite 5G на нескольких рынках. По словам надежного информатора Кацпера Скржипека, компания работает над еще одним устройством под названием Lite для Индии под названием Mi 11 Lite NE.

Согласно аналитику, Mi 11 Lite NE имеет кодовое название «Лиза» и работает на чипсете Snapdragon 778G. Номер модели 2109119DI. Эта модель уже прошла сертификацию в Бюро стандартов Индии (BIS). Номер модели «2109» указывает на то, что это устройство может дебютировать в Индии в сентябре. К сожалению, никаких других подробностей о смартфоне пока неизвестно.

В то время как Индия рассматривала Mi 11 Lite 4G, компания еще не выпустила своего брата 5G в стране. Вероятно, вместо выпуска Mi 11 Lite 5G на базе процессора Snapdragon 780G компания может представить в Индии Mi 11 Lite NE. Тем не менее, телефон Lite NE может позаимствовать некоторые характеристики у Mi 11 Lite 5G.

Mi 11 Lite 5G оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED FHD +, Snapdragon 780G SoC, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 128 ГБ памяти UFS 2.2 и аккумулятором на 4250 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Он имеет 20-мегапиксельную переднюю камеру и тройную камеру на 64 мегапикселя + 8 мегапикселей (сверхширокая) + 5 мегапикселей (макро).

Источник — Astera.