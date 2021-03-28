Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra получит защиту от воды по стандарту IP68

Презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra состоится 29 марта.

Китайский производитель продолжает интриговать своими новинками, которые уже покажут завтра.

Сегодня он опубликовал тизерные изображения, которые раскрыли новые подробности про смартфон Mi 11 Ultra.

Как оказалось, в Mi 11 Ultra будет защита по стандарту IP68, и это первый аппарат компании, который получит полноценную защиту от воды.

Стоит отметить, что Xiaomi очень долго игнорировала этот стандарт защиты от воды и пыли, в то время как многие производители уже давно выпускают смартфоны с IP68.

Этот стандарт позволяет устройству погружаться под воду на длительное время. Со смартфоном с защитой IP68 можно нырять в бассейн и делать снимки под водой.

Напомним, что помимо Xiaomi Mi 11 Ultra завтра на презентации представят Mi Mix, фитнес-браслет Mi Band 6, планшет Mi Pad 5, ноутбук Mi Notebook Pro и другие гаджеты.