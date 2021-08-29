Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite рекордно подешевел в Китае

Xiaomi Mi 11 Lite оказался одним из самых удачных смартфонов компании, он создан на базе процессора Snapdragon 780G, имеет очень тонкий корпус и стоит недорого.

Теперь эта модель официально подешевела до 310 долларов, но только в Китае. В этом регионе Xiaomi Mi 11 Lite продается под другим названием — Xiaomi Mi 11 Youth Edition. О снижении цены в социальной сети Weibo сообщило официальное представительство производителя.

Напомним, Xiaomi Mi 11 Lite стал не только первым смартфоном в мире на базе процессора Snapdragon 780G, но также получил корпус толщиной всего 6,81 мм.

Сам корпус выполнен из магниевого сплава, за счет этого аппарат весит всего 159 г.

В Mi 11 Lite установлен AMOLED-экран диагональю 6,55-дюйма и аккумулятор на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Ожидается, что в дальнейшем цена на Xiaomi Mi 11 Lite будет снижена и в других регионах.