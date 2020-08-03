Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру03.08.2020 18:30
Китайская компания Xiaomi планирует выпустить новый смартфон, у которого будет просто гигантский блок основной камеры.
В последнее время производители в своих флагманах не боятся использовать большие блоки камер.
Так, большой блок есть у Samsung Galaxy S20 Ultra, а также у Huawei P40 Pro. Но похоже Xiaomi решила его сделать еще больше, чем у вышеуказанных моделей.
На это указывают фотографии нового смартфона. Предположительно, на снимках представлен аппарат Xiaomi Mi 10 Pro Plus, а точнее чехлы для него.
Еще присутствует надпись 100X Infinity Zoom, что указывает на наличие в камере 100-кратного зума.
Предположительно в камере этого аппарат может появиться сразу два перископных телевика, и смартфон может стать первым в мире с таким решением.
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